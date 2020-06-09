تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»

أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، إلى جلسة 11 يوليو للمرافعة.كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا، وأحداث ماسبيرو وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.