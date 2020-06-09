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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل انخفاضًا بأعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:51 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاض بأعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا.

وانخفضت الإصابات إلى نحو النصف تقريبا، حيث سجلت 787 إصابة، ليصل عدد المصابين الكلي إلى 14268، كما انخفضت الوفيات إلى 22 حالة فقط، ليكون مجموعها منذ ظهور الفيروس إلى 392.

ومثل كل يوم، تصدرت العاصمة بغداد أعداد المصابين بـ258 إصابة من أصل 787، وتصدرت الوفيات أيضًا بـ10 حالات من أصل 22.

وسجلت الوزارة 259 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ المجموع الكلي للإصابات 5831.

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