«ما بعد كورونا».. عودة قوية لدار الأوبرا

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم الانتهاء من إعداد بعض الخطط الفنية والخدمية لدار الأوبرا المصرية تم تقديمها خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على أن يتم تنفيذها في حال العودة التدريجية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.وأوضح صابر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه طوال فترة الشهور الماضية أجرى صيانة لكافة المسارح بالدار، منها صيانة الاضاءة والطلاءات اضافة الى هدم بعض الحمامات وبنائها مرة اخرى، كما تم انجاز ما تم اتلافه وقت هول الامطار فى الشهور الماضية.وفيما يتعلق بالخدمات اللوجستية للدار في حال عودة الجمهور تدريجيًا بعد صدور قرارات من مجلس الوزراء بذلك، أوضح رئيس الدار، أنه سيتم الاستعانة بتقنية "الهولوجرام" في حفلات دار الأوبرا للجمهور، إضافة إلى تركيب عدد كبير من "شاشات ليد" خاصة بالأوبرا بدلًا من إيجارها وهي شاشات مدعومة من سفارة الصين بالقاهرة، وجزء منها مدعوم من وزارة الثقافة إضافة إلى تركيب الكاميرات بالدار وهي مدعومة من وزارة المالية، وهى جميعها خدمات ستقدم فى إطار من الإجراءات الاحترازية.