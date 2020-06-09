عقب التعافي.. كيف تحمي نفسك من التقاط الفيروس؟

أوضحت عدد من الأبحاث إمكانية الأجسام المضادة المتولدة استجابة للعدوى ببعض الفيروسات - شلل الأطفال أو الحصبة، على سبيل المثال - منح المناعة مدى الحياة، لكن الأجسام المضادة للفيروسات التاجية التي تسبب نزلات البرد تستمر من سنة إلى ثلاث سنوات فقط - وقد ينطبق ذلك على كورونا أيضًا، لذا المتعافي عليه تواخي الحذر من إمكانية انتقال العدوى مرة أخرى إليه.وإليكم كيفية الحماية من التقاط الفيروس.-أغسل يديك بشكل بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وايضًا فركهما بمطهر كحولي.- احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.-تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك،خاصة بعد لمسهما للأسطح الملوثة بالفيروس.- تأكد من اتّباعك والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة.- يجب تغطية فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص منه فورا.-إلزم المنزل إذا شعرت بالمرض، إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.-التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه.وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا فى الحمى، الإرهاق والسعال الجاف، الآلام، أو احتقان الأنف، الرشح، ألم الحلق، والإسهال.وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبًا من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19، يعانون من صعوبة التنفس.