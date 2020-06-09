وكيل أوقاف السويس: الأضحية سنة نبوية ومشاركة مجتمعية

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف: استجابة لقول الله تعالي وتعاونوا على البر والتقوى، وأخذآ بالسنة النبوية والمشاركة الاجتماعية ومن باب الدال علي الخير كفاعله وفي ظلال هذه الأيام المبارك ونحن نستقبل عيد الأضحي المبارك، فإن وزارة الأوقاف تقوم بتوزيع صك الأضحية على جميع المحافظات وحرصا على أن تصل اللحوم لمستحقيها.وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي، أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، وصك الأضحية يصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا والمناطق الأكثر فقرا وجوعا.وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن سعر صك الأضحية "١٨٠٠ جنيه" مختوما بخاتم شعار الجمهورية،ويستمر التبرع حتي وقفة عيد الأضحي المبارك، مبينا أن توزيع الصكوك بديوان عام مديرية الاوقاف والإدارات الفرعية الخمس التابعة لها، ويتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين ويتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية، مبينا أن صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة، صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة، صك الأضحية تجسيد لقيم التكافل.