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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يُشدد على التزام الفرق الطبية بالمستشفيات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:44 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مديري مستشفيات الصدر وفيديمين وإطسا المركزي، للتأكيد على التزام الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات الفحص والعزل على مستوى المحافظة بخطة ونوبتجيات العمل، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتورة أميمة عباس، مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، وعددٍ من مديري المستشفيات.

جاء الاجتماع عقب مرور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، على مستشفيي فيديمين بسنورس، وإطسا المركزي، للوقوف على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد- 19)، ومتابعة موقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه خلال الجولة رصدت اللجنة نقصا في عدد الأطقم الطبية، وعدم وجود جدول محدد لنوبتجيات العمل، فضلًا عن تلقي العديد من شكاوى المرضى، لافتًا  إلى أن المحافظ وجه مديري المستشفيات بإعداد جدول نوبتجيات أسبوعي للعمل من خلاله بكافة المستشفيات يعرض عليه شخصيًا.

وفي السياق نفسه، قام أعضاء لجنة متابعة المستشفيات، بالمرور على مستشفى الصدر للتأكد من سير العمل ومناسيب الأداء بأعمال رفع الكفاءة بها، وتلاحظ بطء في تنفيذ الأعمال، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام للمحافظة ومديريتى الصحة والإسكان، للتنسيق مع الجهة المنفذة لإنهاء أعمال التطوير والتأهيل تبعًا للجدول الزمنى المحدد سلفًا.

وشدد محافظ الفيوم، على المرور الدوري على كافة مستشفيات الفحص والعزل والمستشفيات المركزية، لمتابعة آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، لافتًا إلى ضرورة تحمل المسئولية في تلك الفترة الحرجة، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، والتأكيد على متابعة لجنة مجابهة فيروس كورونا بالمرور على المستشفيات لالتزام الأطقم الطبية بجداول النوبتجيات.

كما تابع محافظ الفيوم مع مدير مديرية الشئون الصحية، مدى التزام الفرق الطبية بجميع المستشفيات، وكذا توصيل "حقيبة" الأدوية للمصابين المعزولين في منازلهم، والتخلص الآمن من النفايات من منازل المعزولين بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

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