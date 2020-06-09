فوز باحثة بفنون تطبيقية حلوان في مسابقة «Cairo Designathon»

في ظل سعى جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعم البحث العلمى والباحثين، استطاعت الدارسة سلمي هشام كمال تمهيدي دكتوراة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الفوز بالمركز الثاني فى مسابقة Cairo Designathon العالمية وذلك عقب المشاركة بمشروع بحثي فى مادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عن (رؤية معاصرة لتجربة التسوق في ظل وباء كورونا) تحت إشراف الدكتور إبراهيم عصمت والى بقسم الطباعة والنشر والتغليف بالكلية، بمساعدة فريق عمل مكون من ٦ مصممين في مجالات مختلفة.حازت الدارسه على جائزة المركز الثاني فى مسابقة Cairo Designathon والتي أطلقها عدد من المصممين والمطورين لتطوير أفكار جديدة لمكافحة وتقليل آثار فيروس كورونا السلبية، والتكيف معها، وقد قام بتحكيم المشروعات قامات كبيرة في مجال الفن والتصميم من المصريين والاجانب، في الوقت الذي تمر فيه الدراسة الآن بمرحلة التطوير من أجل تنفيذ النموذج المبدئي للمشروع من قبل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث.وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن الخطة الاستراتيجية للكلية تهدف إلى تأكيد دور الكلية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، لذا جاءت المشاركة في هذه المسابقة بهدف إيجاد حلول تصميمية إبداعية لحياة ما بعد وباء كورونا وتنشيط مجتمع التصميم المصري وتقديم حلول وتصميمات إبداعية تتناسب مع الواقع العالمي الجديد بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، لإتاحة الفرصة لشباب المصممين لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات.كما أشارت الدكتورة علا هاشم وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوث أن جميع المجالات البحثية لجميع الأقسام تهدف لتحقيق الخطة الاستراتيجية للكلية ما يؤكد تميزها ودورها في خدمة المجتمع، مشيرة الي أن مشاركة الفنون التطبيقية جاءت قوية واسفرت عن الفوز بالمركز الثاني مؤكدة أن أفضل ثلاثة أعمال سيتم تصنيعهم وتنفيذهم من خلال غرفة صناعات منتجات الاخشاب والأثاث، بالإضافة لحصول الفائزين على دبلومات مجانية في تصميم المنتجات.وتم إجراء الماراثون التصميمي بطريقة تشاركية عبر منصات التواصل، التزامًا بإجراءات التباعد، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ٢٧ مصممًا من ٤ دول وهم: مصر، والولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف ١٣ مشرفًا وموجها للعملية التصميمية، ونتج عن الماراثون إيجاد 10 حلول تصميمية في خمس محاور تتصل بالحياة بعد وباء (الكوڤيد – 19).واهتمت المسابقة بإيجاد حلول تصميمية في ٥ مجالات رئيسية أحدها هو منتجات الحماية الصحية والوقائية، أما الحلول الأربعة الباقية فهي للتصميمات لعالم ما بعد كورونا وتنقسم إلى: الحلول التصميمية للمنازل، ومساحات العمل، والتخطيط العمراني، وحلول تصميم الأماكن الترفيهية.