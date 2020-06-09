4516 إصابة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4516 إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة السنغالية- نقلا عن بيان لوزارة الصحة- أنه بعد إجراء ألف وأربعمائة واثنين من الفحوص، تم تسجيل تسعة وثمانين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي مائة وعشرة مصابين، ليصل إجمالي المتعافين إلى ألفين وثمانمائة وتسعة أشخاص، فيما يوجد حوالى ألف وستمائة وأربعة وخمسين شخصا في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات إلى اثنين وخمسين حالة.