الأزهر: أسئلة الثانوية لن تتجاوز المقرر حتى 15 مارس وبلا ألغاز

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس 2020.وأكد وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه قد تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الأسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين.وأضاف وكيل الأزهر، أن هذا العام، ولأول مرة على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية، سيتم تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول فور انتهاء الطلاب من أداء امتحان المادة، كما تمت مضاعفة عدد مراكز التصحيح، وتخصيص أكثر من مبنى للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين في الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.