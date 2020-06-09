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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يلتقي العاملين في قطاع مشروعات الأمن الغذائى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:23 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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التقى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، العاملين فى قطاع مشروعات الأمن الغذائى لحثهم على مواصلة البذل والعطاء والتفانى فى العمل والعمل بروح الفريق، لأن العمل الجماعى دائما ما يحقق النجاح، وذلك بحضور العميد وليد البيلى، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس محمد رمضان، مدير مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة.

وأكد الداودى، في بيان له، أن مشروعات الأمن الغذائى تهدف فى المقام الأول إلى خدمة المواطن القنائى من خلال توفير السلع الغذائية المتنوعة ذات الجودة العالية بسعر منخفض، بما يسهم فى الحفاظ على عدم ارتفاع أسعار السلع المماثلة المعروضة فى السوق، ولذلك يجب علينا العمل باجتهاد لتنمية هذه المشروعات وزيادة إنتاجيتها حتى تعود بالنفع على المواطنين من أبناء المحافظة والعاملين بالمشروعات.

وأضاف المحافظ، أن هذه المشروعات تمثل ثروة كبيرة وتخدم عددا كبيرا من محدودى الدخل، مطالبا العاملين بضرورة الحفاظ على المعدات الموجودة بالمزارع المختلفة والاهتمام برعاية الثروة الحيوانية والدواجن لضمان استمرار الإنتاج وتنميته.

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