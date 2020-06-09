رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

122 بوابة تعقيم وخط ساخن استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:20 م
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
كشف الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن توفير 120 بوابة تعقيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب توفير عدد 2 بوابة أخرى لتغطية كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 122 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب وشرق طنطا التعليمية، لمراجعة جاهزيتها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث رافق المحافظ خلال الجولة نائبه د. أحمد عطا، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشدد نائب محافظ الغربية، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك توفير كواشف لقياس درجة الحرارة، ومراجعة كافة المقاعد للتأكد من سلامتها ووضعها علي مسافات متباعدة، ومراعاة التهوية الجيدة وزيادة عدد المراوح، والتنسيق مع الطب البيطري لإتمام عملية التعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات يوميا والتأكيد على نظافتها.

وأفاد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم إعداد غرفه عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على الخط الساخن 3333551 والتي تعمل علي مدار 24 ساعة.

موضوعات متعلقة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

«الصحة»: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

«شعبة الدخان» تكشف حقيقة اختفاء السجائر وارتفاع أسعارها

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

فقدان 30 مليون وظيفة عالميًا بسبب كورونا.. ومصر تحقق معدل نمو 2%

إنفوجراف

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

نجم الساعة

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

الأمطار والفيضانات تسبب اضطراب حياة 93500 شخص في هونان الصينية

كوريا الجنوبية تكتشف علاجا للحيوانات المصابة بكورونا

ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

بوابة الأزهر.. نتيجة أبحاث الأزهر الشهادة الإبتدائية والإعدادية 2020 برقم الجلوس azhar

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

«ما بعد كورونا».. عودة قوية لدار الأوبرا

ترشيح جابر نصار لجائزة اليونسكو لعام 2020

غدًا.. محاضرة لعالم المصريات دودسون عن رمسيس الثالث في الجامعة الأمريكية

رسائل المقاتلين بحرب الإستنزاف تكشف معنوياتهم العالية