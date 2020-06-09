رشيدي: نسعى لعدم تدخل العنصر البشرى بالسكة الحديد (فيديو)

قال المهندس حسين رشيدى، رئيس الإدارة المركزية للإشارات والإتصالات، إن برج كفر الدوار يعتبر ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات الكهربائية الواقعة على مسافة بين القاهرة والإسكندرية.وأضاف "رشيدي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه حاليا يتم إنشاء كهرباء إشارات حديثة لمسافة 852 كيلو على طول الشبكة، موضحا أن الخطوط هى المسافة بين القاهرة والإسكندرية ثم بنى سويف وأسيوط ثم أسيوط سوهاج ونجع حمادى، وأخيرا نجع حمادى والأقصر.وأشار إلى أن النظام الإلكترونى فائدته هى عمل أبراج الإشارات بأحدث النظم ومن أعلى معدلات الأمان العالمية، بما يماثل الطاقة الذرية والطيران، لافتًا إلى أنه بالسكة الحديد يجب الاعتماد كليا وجزئيا على عدم تدخل العنصر البشرى، حيث أن جميع أجهزة الإشارات ترتبط ارتباط كلى وجزئى بوحدة جميع أجهزة السكة الحديد خارج الغرفة.ونوه رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، بأن مراقب التشغيل هو الذى يتحكم فى منطقة برج كفر الدوار 19 كيلو، مشيرا إلى أنه يوجد فى القاهرة والإسكندرية 80 مزلقان وباكتمال المشروع يعملوا أوتوماتيك بالكامل.