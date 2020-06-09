إصابات خطيرة لطفلة سقطت من شباك منزلها بالدقهلية

أصيبت طفلة بإصابات خطيرة إثر سقوطها من شباك منزلها بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بسقوط طفلة من شباك منزلها، وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفلة تدعى "جودي محمد أحمد حامد، 6 أعوام"، سقطت من شباك الدور الأول علوي.بالفحص تبينت إصابتها بكسر بالذراعين وفتح عميق بالجبهة، وتم تحويلها لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.