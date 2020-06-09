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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إيطالية تصف مبادرة السيسي بشأن ليبيا بـ«الحل الأفضل»

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:11 م
مبادرة السيسي بشأن
مبادرة السيسي بشأن ليبيا
إسراء صلاح الدين
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سلطت صحيفة "فوماتشي" الإيطالية الضوء على المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا وتحقيق الاستقرار ووقف إطلاق النار.

وقالت الصحيفة إن المكالمة الهاتفية التي أجرها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى الدعم الإيطالي للخطة المصرية في ليبيا، حيث ترى الأوساط السياسية في إيطاليا أن المبادرة المصرية فعالة.

بينما قال الخبير الإيطالي جوزيبي دنتيس إن المبادرة المصرية تبتعد عن الصراعات، وتركز على الدبلوماسية الناجحة التي اتبعها السيسي، وهو ما يؤدي في النهاية لضمان عمليات تفاوض قوية وناجحة بين كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وأضاف "لا أحد ينكر دبلوماسية السيسي ونهجه الذي كان له دور فعال في محاولات حل الأزمة الليبية بدلا من اللجء للحلول العسكرية.

وأشار إلى أن مصر اختارت الحل الأفضل وهو عدم التورط في صراع عسكري لن يكون له نهاية، أما المفاوضات الدبلوماسية فهي تؤتي بثمارها وتجني نتائج إيجابية.

وأكدت الصحيفة أن حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج هي حكومة إخوانية تحصل على دعمها من تركيا لا تلقى أي دعم مصر، ولكن هناك شخص آخر داخل الحكومة يلقى بعض الدعم وهو نائب رئيس الوزراء أحمد معتيق لمواقفه المتوازنة، ولهذا السبب لا يعارضه المصريون.

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