17 ألف عامل بالإسماعيلية يصرفون 8 ملايين جنيه من منحة الرئيس

تابعت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة لنحو 17 ألفًا و491 عاملا بإجمالى مبلغ 8 ملايين و745 ألفا و500 جنيه من خلال 42 مكتبا للبريد و28 فرعا للبنك الزراعي.وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال مايو الماضي من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.وأضاف أن المديرية قامت بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات من الكيانات الإقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة.