الشرقية: تغريم 64 سائقا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم ضبط 64 سيارة مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.وأكد المحافظ علي مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وكان المحافظ قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه إستمرارًا للحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة وبالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 64 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.