المتحدث باسم الرئاسة: الجزائر ترحب بكل مبادرة تستهدف حقن دماء الليبيين

أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية بلعيد محند اوسعيد، اليوم الثلاثاء، عن أن الجزائر ترحب بكل مبادرة هدفها وقف إراقة دماء الليبيين.وأكد اوسعيد بحسب ما نقلت صحيفة النهار الجزائرية، رغبة بلاده أن تلعب دور الوسيط لجمع كل الفرقاء الليبيين.هذا، وكانت الجزائر من ضمن الدول العربية التي رحبت بجانب دول غربية عدة، ترحيبها بـ"إعلان القاهرة" الذي يتضمن مبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح في هذا البلد.وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، بحضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مبادرة ليبيةـ ليبية لحل الأزمة، تحمل اسم "إعلان القاهرة"، تحذر من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة، وتدعو لاحترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، وتشمل مقترحا بوقف إطلاق النار يبدأ الاثنين 8 يونيو؛ لاستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 التي ترعاها الأمم المتحدة، إلى جانب الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.