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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيع 14 ألف كمامة لأهالي أسوان بـ2.5 جنيه (صور)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:03 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كميات الكمامات التى تم وصولها اليوم بإجمالى 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية التى تقوم المحافظة بشراؤها من الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتى تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح للوفاء باحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل، مكلفًا السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيعها تباعًا من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة بسعر 2،50 جنيه للكمامة الواحدة لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين داخل مختلف القرى والمدن والمراكز.

كما تفقد اللواء أشرف عطية كراتين المواد الغذائية المهداه من إحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف بإجمالى ألف كرتونة والتى سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر إحتياجًا للمساهمة فى توفير السلع المختلفة التى تحتوى عليها كل كرتونة لهذه الفئات بالشكل المطلوب، مقدمًا شكره لهذه المبادرة من الشركة والتى تأتى ضمن ثمار التعاون المشترك بين المحافظة والمشروع الصينى الذى يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل أسوان والعديد من محافظات الجمهورية.
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان

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