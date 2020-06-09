ضبط 10 مواطنين داخل محكمة الإسكندرية لعدم ارتداء الكمامات

تمكن المقدم أحمد المصري، رئيس مباحث مجمع محاكم الإسكندرية، من شن حملة تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وأسفرت جهود النقيب أحمد فرويلة، معاون مباحث المحكمة، عن ضبط 10 مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية، بإرتداء الكمامات الواقية.