عمرو يوسف يستعد لبطولة درامية جديدة

علمت الدستور من مصادر داخل شركة سينرجي للإنتاج الفني، عن اتفاق الشركة معه لبطولة مسلسل جديد يقدمه خلال الفترة القادمة بعد تنازله عن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" للنجم ياسر جلال الذي تعاقد عليه بشكل رسمي.وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم التاكيد على خوض "يوسف" بمسلسله الجديد السباق الرمضاني، أو تقديم العمل خلال الموسم الشتوي الجديد أو طرحه على منصة وواتش إت، وحتى الآن لم يستقر عمرو على المسلسل الجديد ولا مخرج ومؤلف المسلسل الجديد وجاء الاتفاق على بطولة مسلسل فقط.وكان عمرو يوسف قابل النجم ياسر جلال أمس واتفقا على تسليم راية مسلسل "خالد بن الويد" للنجم ياسر جلال في تجربة جديدة على السينما المصرية.