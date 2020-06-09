رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل مؤتمر إيجاد علاج كورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن المؤتمر الافتراضي لجامعة حلوان حول كيفية مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي بدأ أعماله أمس تم التجهيز له منذ أكثر من شهر، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع عدد من العلماء المتخصصين من عدة دول مثل ألمانيا واليابان واستراليا وإنجلترا وإيطاليا والإمارات، وجميعهم سيشاركون فيه.وأضاف الدكتور ماجد نجم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر كان الغرض منه إلقاء الدور على الأمور الطبية والبحثية والتكنولوجية والفنية والهندسة المعمارية، موضحًا أن المؤتمر تم افتتاحه من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير العليم العالي والبحث العلمي، حيث إنه مهتم بوجود أبحاث تخرج عن الواقع من حيث الوقاية أو العلاج لكورونا.وأشار إلى أن اليوم شهد مشاركة متحدثين من ألمانيا واليابان وعلماء من كلية الطب ومعهد القلب فى أسوان، وكان الهدف من تلك المناقشات اليوم هو إيجاد علاج لفيروس كورونا، منوها بأن كل الدول تعمل على إيجاد علاج لكورونا.وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن قسم الهندسة والحاسبات بالجامعة بدأ يعمل على إنتاج زي وقائي للطبيب والممرض وجميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ضد ذلك الفيروس، مؤكدًا ضرورة وجود نظريات جديدة في التباعد الاجتماعى للوقاية من كورونا فى جميع المجالات مثل المدارس والبنوك والعقارات أو جميع الأماكن التى توجد بها تجمعات كبيرة.