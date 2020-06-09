تعقيم لجان «الثانوية» بشبرا الخيمة استعدادا للامتحانات

أعلن سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، أن حملة مكبرة بدأت أعمال تطهير لجان الثانوية العامة بالتعاون مع الطب الوقائي ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ووفقا لتعليمات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.وأكد في تصريح له اليوم، أنه سيتم توفير المطهرات والمواد المعقة علي باب اللجان لحماية الطلاب قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان.وفى سياق متصل، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز اللجان على أن تضم اللجنة 14 طالبا فقط بما يسمح بالتباعد.