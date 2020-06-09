18 رحلة لإعادة 3000 عالق بقطر عن طريق عمان

أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عن أنه سيتم تشغيل 18 رحلة استثنائية للشركة الوطنية "مصر للطيران" و"إير كايرو" من مسقط بسلطنة عمان إلى القاهرة.ومن المقرر نقل حوالي 3000 راكب من العالقين المصريين بدولة قطر بعد نقلهم من خلال إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط، وذلك ابتداء من 13 يونيو.ويخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وسيتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.