عامل رخام وميكانيكي وراء سرقة مدرسة بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة أجهزة من داخل مدرسة في منطقة السيدة زينب.وتبين أن المتهمين سرقوا "4 شاشات كمبيوتر، 4 جهاز هارد ديسك، 5 كاميرات خاصة بمنظومة المراقبة، جهاز خاص بالكاميرات"، من داخل إحدى المدارس بالسيدة زينب.تم ضبط عامل رخام وراء الواقعة، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ميكانيكى - جار ضبطه - وتم ضبط المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.