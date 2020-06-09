لصوص يتسببون فى قطع مياه الشرب عن مدينة قوص

تسبب لصوص فى انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة قوص بقنا، بعد سرقة كابلات كهربائية مغذية لمحطة الصرف الصحى، للمرة الثانية خلال 10 أيام.وأوضح بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأن قطع المياه عن مركز قوص، اليوم، ناتج عن قيام مجهولين بتقطيع برجى كهرباء تحمل ٣٠٠ متر كابلات وسرقة ١٠٠متر منها وهى الكابلات المغذية لمحطة الصرف الصحى الرئيسية بقوص.وأشار البيان، إلى أن سرقة كابلات الكهرباء حدثت للمرة الثانية على التوالى خلال 10 أيام، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائى وتوقف محطات المياه عن العمل.وأضاف بيان شركة المياه، بأن الشركة تعمل حاليًا على توصيل الكهرباء عبر المغذيات الأرضية وربط المحطة بالكابلات الأرضية تجنبًا لحدوث هذا الأمر مستقبلًا.وأفاد بيان الشركة، بأن تصليح العطل على وشك الإنتهاء وفور الإنتهاء سوف يتم ضخ المياه للشبكات لتعمل بكامل قوتها منتصف اليوم.