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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ندوة لوزير الاتصالات مع «أمازون» للمشاركة في تدريب 100 ألف شاب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:58 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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يعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة إلكترونية "عبر تقنية الفيديو كونفرنس" عصر اليوم الثلاثاء مع مسؤولي شركة أمازون (amazon web service) العالمية وبعض ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بخصوص برامج التدريب وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "فرصتنا.. رقمية".

وقال وزير الاتصالات إن إطلاق مبادرة «مستقبلنا رقمي» لتدريب 100 ألف فرد على مهارات ووظائف المستقبل، تأتي في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

وأوضح الوزير في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أنه حتى الآن تم التسجيل لـ35 ألف مستفيد بالمنصة الرقمية للمبادرة خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف 3 مجالات علوم البيانات والتسويق الإلكتروني وتصميم وبرمجة المواقع ويتم توفيرها على منصة «يوداستي» العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت.

وأكد أن البرنامج التدريبي سيتم من خلال متخصصين لتدريب الشباب على هذه العلوم بشكل عملي ويتوفر من خلال 4 مستويات تشمل «الأساسي والمحترف والمتقدم والمتميز» بإجمالي 12 مسارا تدريبيا لسد احتياجات سوق العمل والصناعة وتصدير الخدمات الرقمية للخارج، موضحا أن هذه المبادرة منحة مجانية من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» لتدريب الشباب بمجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

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