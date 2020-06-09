رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إدانات لاعتقال اثنين من الصحفيين في تركيا»: الصحافة ليست جريمة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:58 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
هدير سند
طباعة
انتقدت المعارضة التركي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بعد قيامه باعتقال اثنين من الصحفيين والإعلاميين، بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، على خلفية تناولهما العمليات العسكرية التي يقوم بها الرئيس التركي في ليبيا.

واعتقلت السلطات التركية أمس الاثنين كلا من إسماعيل دوكال، مراسل قناة TELE1 في أنقرة، وميسر يلدز، مديرة الأخبار بقناة OdaTV، وهم يخضعان الآن للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

وأعرب أوزجور أوزيل، النائب بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن انتقاده الشديد لعملية الاعتقال.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "إن الحكومة تتخذ خطوات خطيرة من أجل الضغط على وسائل الإعلام، ونحن ندين تلك الاعتقالات البوليسية بشدة".

وفي ذات السياق، قال تونجاي أوزكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في تغريدة له على "تويتر" تعليقا على خبر اعتقال الصحفيين بتهمة "التجسس العسكري": "مهنة الصحافة ليست بجريمة كي تقوموا باعتقالهما. فعليكم أن تعلموا أن محاولاتكم في التحقيق معهم ستبوء جميعها بالفشل".

وأضاف "تداول الأخبار العسكرية في مهنة الصحافة ليست بجريمة تجسس، فلتقفوا عند حدودكم".

ووفقا لما نقله موقع "ميدل آيست آي"، أثار اعتقال الصحفيين إسماعيل دوكال وميسر يلدز، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وإدانات من جماعات حقوقية، حيث دعا ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، إيرول أوندير أوغلو، إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين إذا لم يكن هناك دليل على ارتكابهما أي جريمة بموجب سيادة القانون.

و قالت نيفسين منغو، وهي صحافية تركية بارزة: "كيف يمكن احتجاز صحافية لأنها لم تشير إلى الأشياء التي ناقشتها مع مصدرها؟" "أنا فقط لا أستطيع أن أفهم ذلك بعد الآن"، في إشارة إلى ان الصحفي ليس بحاجة إلى كشف كل يحصل عليه من مصادره، مؤكدة ان تحليله للأخبار ليس من المفترض أن يكون جريمة.

وتعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، بسبب انتهاكها لحرية الإعلام عبر اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام.

موضوعات متعلقة

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

«الصحة»: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

21 إجراء لحماية العاملين بالبترول من كورونا

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدًا

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

نجم الساعة

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

بوابة الأزهر.. نتيجة أبحاث الأزهر الشهادة الإبتدائية والإعدادية 2020 برقم الجلوس azhar

ترقبوا ظهور نتيجة الشهادات الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2020 برقم الجلوس

أدعية جلب الرزق لجلب المال الوفير.. دعاء لجلب الرزق من السنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

إبراهيم فرغلي: اللقاءات التفاعلية توفر فرص الوصول إلى كتاب العالم

رؤية للنشر تصدر النسخة العربية لرواية «العسل»

روايات وأفلام جسدت لحظة تنحي جمال عبد الناصر

الرافدين تطرح «وشْم الطائر» للكاتبة دينا ميخائيل