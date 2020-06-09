السفارة الامريكية بليبيا‏: تزايد احتمالات التوصل لوقف النار

أعلنت السفارة الأميركية فى ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار، وإجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة.وأضافت السفارة الأمريكية بحسب ما نقلت فضائيتي العربية والحدث، في خبر عاجل قبل دقائق، ندعم إجراء انتخابات تفضي إلى اختيار قادة مستقلين.أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، بحضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مبادرة ليبيةـ ليبية لحل الأزمة، تحمل اسم "إعلان القاهرة"، تحذر من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة، وتدعو لاحترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، وتشمل مقترحا بوقف إطلاق النار يبدأ الاثنين 8 يونيو؛ لاستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 التي ترعاها الأمم المتحدة، إلى جانب الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.وقد لاقت المبادرة المصرية، ترحيبا عربيا ودوليا، بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية التي أعربت عبر خارجيتها وسفارتها لدى ليبيا وكذلك مجلس أمنها القومي.