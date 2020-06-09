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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

السيسي في 6 سنوات.. 6 مليارات جنيه للمساجد و1200 مدرسة لتعليم القرآن

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:57 م
السيسي
السيسي
أميرة العناني
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نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، حصاد 6 سنوات عمل خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنها حققت نقلة في جميع المجالات.

وقالت الوزارة إن من أهم ملامح النقلة النوعية التي حققتها خلال فترة تولى حكم الرئيس السيسى ما يلى:

افتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم.
إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله.
أكثر من 150 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير.
1200 مدرسة قرآنية، و303 مدارس علمية جديدة.
نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة في مجال الدعوة إلكترونيًا.
أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع.
تحسين الأحوال المالية للأئمة، وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم .
تمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة .
تعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير عالميًا .
تعظيم جميع الموارد الذاتية للوزارة  بأرقام غير مسبوقة .
عمل أطلس وقفي في العالم لحفظ أعيان الوقف .
إنفاق مليار و630 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع.

ست سنوات من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في جميع المجالات.

و من أهم ملامحها:
1- افتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم.
2- صوت الحق يعلو في مآذن مصر بإنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه على عمارة بيوت الله (عز وجل).
3- أكثر من مائة وخمسين مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير.
4- (1200) مدرسة قرآنية، و(303) مدارس علمية جديدة.
5- نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة في مجال الدعوة إلكترونيًا.
6- أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع.
7- تحسين الأحوال المالية للأئمة، وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم.
8- تمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة.
9- تعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير عالميًا.
10-تعظيم جميع الموارد الذاتية للوزارة بأرقام غير مسبوقة.
11- عمل أعظم أطلس وقفي في العالم لحفظ أعيان الوقف.

وأوضحت الوزارة أن ما تم صرفه، جاء كالتالي:
• تم صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
• تم صرف 50 مليون جنيه لحساب صندوق الوقف التعليمي.
• تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.
• تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.
• تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.
• تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.
• تم صرف 24،729،440 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
• تم صرف 16،300،000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.
• تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
• تم صرف 103،568،667 للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.
• تم شراء سلع غذائية بقيمة 29،600،000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
• تم صرف 5،280،000 جنيه في استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
• تم شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7،843،200 وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.
• تم شراء 57،868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5،424،264 جنيه وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.
• تم صرف 8،151،552 جنيه في علاج مرضى الأورام.
• تم شراء 3000 سجادة بقيمة 1،238،853 جنيه، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.
• تم صرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين.
• تم صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.
• تم صرف 12،652،354 لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض.
• تم صرف 6،459،295 لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.
• تم صرف 114،494،060 لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.
• تم صرف 750 ألف جنيه دعم نقابة القراء.
• تم صرف 12،507،000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
• تم صرف أكثر من (105) مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

ما تم تخصيصه:
• تم تخصيص 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف (25) مليون جنيه منها كدفعة أولى.
• تم تخصيص 200 مليون جنيه مبادرة (حياة كريمة)، وتم صرف (20) مليون جنيه منها كدفعة أولى.
وعليه يكون:
• إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وخلافه (1،328،699،718) جنيه.
• إجمالي ما تم تخصيصه ويجري صرفه حسب التنفيذ الفعلي (355) مليون جنيه.
• إجمالي ما تم صرفه وتخصيصه (1،683،699،718) جنيهًا، "مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وتسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا".

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