ضبط سيدة تدعي تسهيل الحصول على قروض للنصب على أهالي بولاق

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط سيدة زعمت قدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين مقابل الاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه منهم في منطقة بولاق الدكرور.تبلغ من أحد المواطنين لقسم شرطة بولاق الدكرور، وأفاد تعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ 200 ألف جنيه من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.وتم ضبط مرتكبة الواقعة، واعترافها بممارسة نشاط إجرامي فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية الغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي.ونشر منشورات إحتيالية على بعض مواقع التواصل الاجتماعى تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين، بدون ضامن، وإجراءات بنكية تصل إلى 500 ألف جنيه، خلافًا للحقيقة، وزعمها أنها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير فى منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها.وعثر بحوزتها على 5 إيصالات حوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه من ضحاياها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.