218 حالة إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء أنها سجلت 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ الإجمالي 38 ألفا و514 حالة حتى الآن.وذكرت صحيفة "توداي أون لاين" السنغافورية أن غالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب وهو أقل معدل يومي يتم تسجيله منذ فترة طويلة.وقالت وزارة الصحة -في بيان لها- "إننا لازلنا نعمل على البحث في الحالات المصابة وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم".