حملات لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع مطروح (صور)

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع ليبيا وعمر المختار وأمام سوق مطروح الحضاري، بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المعنية.وأضاف رئيس المدينة، في بيان إعلامي له، اليوم الثلاثاء، أنه تم التحفظ على الماشية المنتشرة بالشوارع وكافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين بعد التنبيه عليهم أكثر من مرة والتي تساعد على زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة والتنبيه علي أصحاب الماشية بعدم تركها بالشوارع حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إشغالات الطريق للباعة الجائلين والتحفظ على الماشية المنتشرة بالشوارع لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.