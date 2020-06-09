وفيات كورونا تقترب من 52 ألفا في بريطانيا

اقتربت الوفيات في بريطانيا جراء مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد من 52 ألف حالة اليوم الثلاثاء وفقا لحسابات رويترز لبيانات من مصادر رسمية وضعت بريطانيا ضمن أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.وأفادت أحدث البيانات من إنجلترا وويلز بأن حالات الوفاة بلغت 51766، وهو الأعلى في أوروبا وهو ما يضع بريطانيا في المرتبةالثانية فقط بعد الولايات المتحدة، الأكبر كثيرا من حيث المساحة، في ترتيب التضرر من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.وأثار عدد الوفيات الضخم انتقادات لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تقول أحزاب المعارضة إنه تباطأ للغاية في فرض إجراءات العزل العام وحماية كبار السن في دور المسنين وفي وضع نظام للفحص والتتبع.