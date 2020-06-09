ضبط 785 هاربًا من تنفيذ الأحكام في أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 785 حكمًا قضائيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام كالتالي: "ضبط 4 جنايات، و160 حكم حبس جزئي، و29 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 412 أحكام غرامات، و181 أحكام المخالفات. ''.جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.