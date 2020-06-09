بالأسماء.. حركة ترقيات جديدة بمصلحة الجمارك

حصلت «الدستور» على نسخة من قرار الدكتور محمد معيط وزيــر الـمـاليــة رقم 282 لسنة 2020 بحركة ترقيات جديدة داخل مصلحة الجمارك.على أن يتم تعيين كل المتضمن أسماءهم بالكشوف لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه من المستوى الوظيفي مدير عام بالمصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أيهم أقرب، وذلك طبقا الكشوف المرفقة بعدد 131 مديرًا عامًا.