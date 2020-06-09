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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 654

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:46 ص
كورونا
كورونا
أش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، في محافظتي القدس وأريحا والأغوار، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 654 إصابة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان، أورته وكالة الأنباء الفلسيطينية (وفا) - إن عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و225 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية، موضحة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 327 حالة للحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 شخصا.

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