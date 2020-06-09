خطة «الداخلية» لتنفيذ توجيهات السيسي باسترداد أراضي الدولة

- غرفة عمليات وزارة الداخلية



- إعلاء هيبة الدولة



- اجتماعات المحافظين



كان مجال استرداد أراضي الدولة من حائزيها بوضع اليد من أهم القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على ثروات الدولة حيث أنشأ لها لجنة مختصة بحصر الأراضي المعتدى عليها واستمر عملها طوال السنوات الماضية وحتى الأن لتقنين أوضاع من يرغب من الاستمرار في إمتلاك الأرض بشكل قانوني وخاصة الأراضي الزراعية.فور صدور القرار الرئاسي بحصر أراضي الدولة المنهوبة واستردادها انطلقت ساعة الصفر لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات علي أراضي الدولة علي مستوي الجمهورية حيث شنت وزارة الداخلية حملات على مئات الآلاف من الآفدنة المستولي عليها بأسلوب وضع اليد، خلال تلك الفترة سابقت وزارة الداخلية الزمن لإنهاء كافة التعديات.تم إنشاء غرفة عمليات بوزارة الداخلية لمتابعة العمليات لحظة بلحظة وأصدرت الغرفة توجيهاتها التي تضمنت التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، وفي الإطار الزمني المحدد وذلك تنسيقًا مع جهات الدولة المعنية.وأكدت التوجيهات أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون، وشدد وزير الداخلية بأنه لا تهاون فى مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما فى ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.ووجه كافة قطاعات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصةً فى مجال الاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضى المستولى عليها بغير حق، كما وجه بإستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.وفي إطار تنفيذ تلك القرارات عقدت القيادات الأمنية على مستوى الجمهورية اجتماعات موسعة مع المحافظين ورؤساء الأحياء لوضع الخطة الأمثل للتنفيذ وتم خلال تلك الاجتماعات استعراض خرائط المناطق التي رصدت الخدمات الأمنية والأجهزة المختصة وجود تعديات واستيلاء على أراضي الدولة المنهوبة، واعتمدت الخطة على مشاركة كافة الجهات الامنية والتنفيذية في الحملات لضمان القدر الأكبر من التامينات وتحسبا لأي مواجهات مع المستولين على الأراضي.واعتمدت الخطة على الاستعانة بالمرشدين والعناصر السرية فضلا عن قيام ضباط من كل قسم بإجراء ملاحظة أمنية للمكان المستهدف لوضع التصور الأمثل وعدد القوات اللازم لمداهمته، شارك في الحملات القوات المسلحة والعمليات الخاصة لمواجهة أي محاولات تعدي خاصة من المسلحين الذين يتولون حماية تلك الأراضي بالمناطق الصحراوية بأكتوبر والواحات والشروق وبدر مستخدمين أسلحة آلية وأسلحة ثقيلة مثل الجرينوف والرشاش متعدد الطلقات.وقبل بدء الحملات كان يتم تشكيل لجنة من الزراعة، والطرق، والرى، والصرف الصحى، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة المصرية للأوقاف، وشركة الكهرباء، وهيئة السكك الحديدية، لحصر أعداد ومساحات الأراضي وكانت اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الحصر المطلوب وتنفيذ القرارات الصادرة واسترداد حقوق الدولة.وبعد مرور سنوات تواصل اللجنة عملها بعد استعادة مئات الآلاف من الأفدنة ورد مليارات الجنيهات لخزينة الدولة لتقنين أوضاع المستولين علي تلك الأراضي بدفع ثمنها وتملكها بشكل رسمي وقانوني.