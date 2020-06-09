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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تزويد الجيش الروسي بـ3 أفواج من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:40 ص
الجيش الروسي
الجيش الروسي
أش أ
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وقعت شركة "ألماز-انتي" ووزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عقودًا لتوريد ثلاثة أفواج من منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وأربع مجموعات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-350".

وأفاد المكتب الصحفي لشركة "ألماز-انتي"، في بيان نقلته وكالة " سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، بأن شركة "ألماز-أنتي" ووزارة الدفاع الروسية وقعتا على عقود لتزويد الجيش الروسي بثلاثة أفواج من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات " إس-400" (تريومف) وأربع مجموعات من أنظمة الدفاع الجوي "إس- 350" ( فيتياز)، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم جميع المعدات إلى القوات المسلحة الروسية في موعد لا يتجاوز العام 2023.

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي متوسطة المدى من طراز "إس-350 "فيتياز" هي عبارة عن قاذف صواريخ ذاتي الحركة يعمل بالتعاون مع محطة رادار ذات مجال بحث شامل مع فحص إلكتروني للفضاء ومركز قيادة على قاعدة عربة خاصة من طراز "بي.أي.إز".
وتستطيع هذه المنظومة تنفيذ المهام المخصصة لها بشكل مستقل أو ضمن تشكيل تجمع دفاع جوي من عدة أنساق. وتتم إدارة الأعمال القتالية، التي تقوم المنظومة المذكورة بتنفيذها، أثناء المعركة بشكل أوتوماتيكي تماما.
ومنظومة الدفاع الصاروخي "اس 400 تريومف" مصممة لإصابة الأهداف الديناميكية الهوائية ( طائرات سلاح الجو التكتيكية والاستراتيجية، ومصادر التشويش من طراز " أواكس" والصواريخ المجنحة)، بما في ذلك الأهداف المستخدمة لتقنية " ستيلز" على مسافة حوالي 400 كم، وكذلك الصواريخ الباليستية والأهداف ما فوق الصوتية وغيرها من وسائط الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية.

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