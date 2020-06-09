«كلنا واحد».. إحدى مبادرات السيسى لمحدودى الدخل

خلال 6 أعوام تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قضاها عاكفًا على راحة المواطن محدود الدخل وتوفير احتياجاته بما يناسب دخله فكانت فكرة إطلاق مبادرة «كلنا واحد» التي تولتها وزارة الداخلية والتي تهدف لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتوسعت فيما بعد لتوفير مستلزمات المدارس وملابس الاعياد.منذ أكثر من عامين انطلقت مبادرة «كلنا واحد»؛ لتشمل جميع محافظات الجمهورية، فكانت في البداية عبارة عن سيارات تجوب المحافظات وشوادر ضخمة تنصب في الميادين الكبرى والشوارع الهامة لتوفير احتياجات المواطنين ومع الإقبال الشديد عليها وترحيب المواطنين بها بدأت تأخذ شكلًا رسميًا وأماكن ثابتة حيث نسقت وزارة الداخلية مع كبرى سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت للاشتراك في المبادرة وتوفير السلع الأساسية بما يناسب محدودي الدخل حتى وصلت المرحلة الثانية عشرة لها في شهر أبريل الماضي وما زالت مستمرة.فعلت كل مديريات الأمن المبادرة من خلال توفير الخضروات وكل السلع الغذائية بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها بالأسواق لما يمثله ذلك من أعباء على الأسر المصرية بكل طبقاتها وفي ضوء ما رصدته المتابعة للأسواق برفع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس.وشهد اليوم الأول لإطلاق المبادرة إقبالًا كبيرًا خاصة السرادق المقام بميدان رمسيس من المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة في الساعات الأولى وعبروا عن بالغ شكرهم لرئيس الجمهورية في التخفيف عن كاهل المواطنين.وقامت حينها شرطة التموين بالتنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير منافذ ثابتة بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية وكذا توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين، وتابعت القيادات الأمنية جولاتها الميدانية لتوفير السلع بتلك المنافذ بالأسعار المناسبة.وأطلقت المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.