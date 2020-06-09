«هارفارد»: فيروس كورونا المستجد قد يكون انتشر في الصين في أغسطس

أظهر بحث أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد أن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في الصين في أغسطس من العام الماضي على أبعد تقدير وذلك استنادا إلى صور بالأقمار الصناعية لأنماط حركة الدخول والخروج من المستشفيات وبيانات محركات البحث إلا أن الصين وصفت التقرير بالسخيف.واستخدم البحث صورا بالأقمار الصناعية لأماكن صف السيارات في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019 ولبيانات البحث على الإنترنت عن الأعراض المرتبطة بالمرض مثل السعال والإسهال.ويقول البحث "زيادة التردد على المستشفيات والبحث عن الأعراض على محركات البحث في ووهان سبقت البداية الموثقة لجائحة سارس-كوف-2 في ديسمبر 2019".وأضاف "تؤكد هذه النتائج كذلك فرضية أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي في جنوب الصين وكان منتشرا بالفعل وقت ظهور العدوى في ووهان".ويُظهر البحث زيادة كبيرة في شغل أماكن صف السيارات أمام المستشفيات في أغسطس 2019.