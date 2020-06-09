البنك الدولي: 4.2% نسبة الانكماش المتوقع بالشرق الأوسط بسبب كورونا

كشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي عن شهر يونيو أن جائحة كورونا والجهود الرامية لاحتوائها قد أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير، بينما أدت زيادة إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق العالمية.وأوضح التقرير أنه بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط والطلب على صادراته في الأسواق العالمية، تقلصت صادرات البلدان المنتجة للنفط وكانت لذلك تداعيات سلبية على القطاعات غير النفطية، وتفاقمت هذه التحديات من جراء عدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل وتعرقل النمو.وتوقع البنك الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انكماشا بنسبة 4.2% بسبب الجائحة ومستجدات سوق النفط، ويقل هذا التوقع بدرجة ملحوظةعن معدل النمو البالغ 2.4% الذي أشارت إليه التنبؤات المنشورة في يناير من ذات التقرير.