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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 وفاة بكورونا فى مدينة ديالى بالعراق

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:36 ص
كورونا
كورونا
أش أ
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أعلنت دائرة صحة ديالي العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وقال فارس العزاوي مدير إعلام صحة ديالي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إنه تم إجراء 105 مسحات في مختبر الصحة العامة في بعقوبة أظهرت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس موزعة في (بعقوبة والخالص والمقدادية وخانقين وبلدروز والمنصورية) بينها إصابتان جديدتان بين الكوادر الطبية.

وأضاف أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب يعاني من أمراض مزمنة بالقلب والسكر وارتفاع ضغط الدم، ليبلغ عدد الوفيات الكلي 14 حالة وفاة.

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