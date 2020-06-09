14 وفاة بكورونا فى مدينة ديالى بالعراق

أعلنت دائرة صحة ديالي العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وحالة وفاة واحدة.وقال فارس العزاوي مدير إعلام صحة ديالي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إنه تم إجراء 105 مسحات في مختبر الصحة العامة في بعقوبة أظهرت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس موزعة في (بعقوبة والخالص والمقدادية وخانقين وبلدروز والمنصورية) بينها إصابتان جديدتان بين الكوادر الطبية.وأضاف أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب يعاني من أمراض مزمنة بالقلب والسكر وارتفاع ضغط الدم، ليبلغ عدد الوفيات الكلي 14 حالة وفاة.