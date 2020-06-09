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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنيا تكافح الهجرة غير الشرعية بمشروعات في 3 مراكز

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:28 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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وقع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عقود مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، المخصص لمحافظة المنيا، بقيمة 41 مليون جنيه كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروعات بنية أساسية بعدد من القرى بـ3 مراكز بالمحافظة، حيث سينفذ المشروع بالمراكز الثلاثة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا، بحضور، مروان محمد مروان مدير الجهاز.

وقال المحافظ إن المنحة تخصص لتمويل مشروعات بنية أساسية بـ3 مراكز بالمحافظة، حيث ستشمل الأعمال رصف طرق ريفية بأطوال 5 كم، ومد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بأطوال 31 كم، وترميم وصيانة 9 مراكز شباب، و12 مدرسة، و13 وحدة صحية، و9 وحدات بيطرية، على أن تنفذ المشروعات من خلال مديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وهيئة الأبنية التعليمية والوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، خلال عام ونصف من توقيع العقود.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن المخاطر والأضرار للهجرة غير النظامية على الشباب كبيرة جدًا، داعيًا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الأسر والحفاظ على الاستقرار الأسرى وتماسك المجتمع.

من جانبه، أوضح مروان محمد أن المراكز الثلاثة التي يستهدفها الجهاز لمواجهة تلك الظاهرة هي ( ملوي، دير مواس، سما لوط) لتمويل مشروعات بنية أساسية بهذه المراكز.

هذا واستعرض وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا عددا من المشروعات التي يقوم بتنفيذها مع الشباب ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.

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