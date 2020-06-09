شفاء 138 مصابًا من كورونا في المدينة الجامعية ببني سويف

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 138 حالة ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها من الرابع من شهر مايو الماضي لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج.جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن الموقف الصحي بالمحافظة ومستجدات فيروس كورونا ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.حيث تستقبل الحالات عدد من المستشفيات الحكومية والنوعية بجانب تخصيص المدينة الجامعية (بنات) لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.