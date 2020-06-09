البنك المركزي يربط ودائع بـ30 مليار جنيه اليوم

يربط اليوم الثلاثاء البنك المركزي المصري، ودائع بمعدل ثابت بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه، بعائد 9.75% لأجل 7 أيام، ضمن خطته لتقليل معدلات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.