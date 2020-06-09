برلماني: مصر لا تمانع التنمية في إثيوبيا ولكن لا تتغاضى عن حقها

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر لا تمانع التنمية في إثيوبيا بأي شكل من الأشكال بل العكس تماما، فإن تصريحات الرئيس السيسي منذ بدء أزمة سد النهضة تؤكد أن مصر تؤيد التنمية تماما في إثيوبيا ومستعدة للمساعدة فيها، لكن مصر تصر على حقوقها التاريخية والأبدية في مياه نهر النيل، فهذا لا مجال فيه للتفريط أو المهادنة أو النقاش.ورفض نصر الدين، في بيان له اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، أن أديس أبابا ستقوم بتعبئة السد بنحو 4.9 مليار متر مكعب خلال موسم الأمطار القادم دون النظر إلى أي أحد أو موافقة منه، مضيفا، أن العناد في قضية سد النهضة يدفعنا إلى مآلات خطرة، وقضايا المياه الحيوية والتي تعتبر مصائر بالنسبة للشعوب لا يمكن فرض الأمر الواقع فيها بأي شكل من الأشكال، مطالبا السلطات الإثيوبية بفتح باب التفاوض من جديد مع مصر والسودان، وأخذ اعتراضاتهما واللجان الفنية في الاعتبار.