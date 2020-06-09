التحري عن صاحب شركة ضبط بـ4000 قطعة مستلزمات طبية بالوايلي

كلفت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بسرعة إجراء التحريات في ضبط صاحب شركة لحيازته 4167 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوضات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الوايلى لحجبه 4167 قطعة جوانتى، كمامة، ترمومتر، بقصد رفع أسعارها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي سياق منفصل، ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة 17 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركتين بقصر النيل، وحرر محضر بالواقعتين، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.