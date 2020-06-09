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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

708 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بسوهاج

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:22 ص
الصرف الصحي
الصرف الصحي
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جار العمل بمشروعات صرف صحى بقرى عرابة أبوالدهب، القراقرة، القيصان، أبو حسين، الكوامل، أولاد غريب، والهجارسة بمركز سوهاج، وقرى الغريزات والبطاخ والوقده وعرابة أبوعزيز بمركز المراغة، التي توقف العمل بها منذ عام 2007 وتم إدراجها ضمن خطة المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة تبلغ أكثر من 708 ملايين جنيه.

وأضاف أنه جار تأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الغريزات والبطاخ والوقدة بقيمة 29.1 مليون جنيه، فقد بلغت نسبة التنفيذ 82%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 1 يوليو 2020، كما أنه جار تنفيذ الشبكات بقيمة 196.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال وتأهيل محطة معالجة صرف صحى الغريزات بقيمة 83.9 مليون جنيه، فقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع 65% ومن المتوقع الانتهاء منه في أول نوفمبر 2020.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه جار استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى عرابة أبوالدهب وعرابة أبوعزيز بقيمة 23.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 89%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 15 يوليو 2020، وجار تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لشبكات الصرف الصحي لقرية عرابة أبوالدهب بقيمة 89.8 مليون جنيه، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابة أبوعزيز بقيمة 62.9 مليون جنيه، واستكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبوالدهب بقيمة 83.8 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء في 1 نوفمبر 2020.

ويجرى أيضا استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 86%، ومن المتوقع الانتهاء منها في 1 يوليو 2020، كما أنه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل شبكات الانحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه، وجار استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 89% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 15 يوليو 2020، وجار تأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.

وقال إنه جار تنفيذ أعمال محطة رفع وخط طرد صرف صحى نجوع القراقرة والقيصان وأبوحسين، وتطوير محطة رفع الحرفيين بقيمة 19.7 مليون جنيه، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي لنجعي القراقرة والقيصان وأبوحسين بقيمة 42 مليون جنيه، كذلك الانتهاء من تنفيذ خط طرد الصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكا لمشروع صرف صحي قرية القراقرة والقيصان بقيمة 4.5 مليون جنيه.

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