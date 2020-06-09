رئيس الوزراء البريطاني ينتقد مظاهرات أمريكا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متوجها إلى المتظاهرين المنددين بالعنصرية إثر وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة "اني أسمعكم"، لكنه انتقد في المقابل المخالفين للقانون.وأعلن الزعيم المحافظ في رسالة عبر الفيديو نشرت مساء الإثنين "أنتم على حق، نحن على حق عندما نقول بإن حياة السود مهمة وإلى كل الذين تظاهروا سلميا واحترموا التباعد الاجتماعي.وأضاف أن كلمات جورج فلويد "لا أستطيع التنفس" عندما كان تحت ركبة شرطي أبيض "أيقظت مشاعر الغضب وشعورا مؤكدا بالظلم لا يمكن إنكاره".وفي الوقت الذي تخرج فيها بريطانيا البلد الثاني الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم مع أكثر من 40 ألف وفاة، من العزل تدريجيا، حذر جونسون من أنه "لن يدعم اولئك الذين يخرقون قواعد التباعد الاجتماعي لسبب واضح هو أننا قد نشهد إصابات جديدة في هذه المرحلة الحرجة".