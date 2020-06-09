الكهرباء: انتهاء عدد كبير من المشروعات خلال الربع الأول من 2021

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه يتم العمل دائما على رؤية خطة الدولة في التنمية، وأن نكون جاهزين بتجهيز توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لخدمة تلك الرؤية.وأضاف الدكتور محمد شاكر، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تناغما وتناسقا كبيرا جدا بين الوزارات المختلفة في هذا المجال، وهذه النقطة غاية في الأهمية، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع جميع الموردين للتأكد من تنفيذ معدلات الخطة طبقا لليوم باليوم، حتى ينتهي الأمر في موعده.وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه من المقرر الانتهاء من عدد كبير من المشروعات التنموية القومية خلال الربع الأول من العام القادم.ويتضمن المؤتمر إضافة إلى خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالي الجديد لشرائح الكهرباء لعام 2020-2021 عرضًا لإنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالي السابق، في حضور صحفيين وإعلاميين.ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بدءًا من فاتورة أغسطس والتي تعبر عن استهلاك يوليو.خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في عام 2015، وكان مخططًا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.